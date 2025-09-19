İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi mahallelerde eğitim gören ilkokul öğrencilerine yönelik beslenme paketi hizmetini yeni eğitim öğretim döneminde de sürdürüyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen proje kapsamında, kantini bulunmayan ve tam gün eğitim veren okullardaki çocuklara hafta içi her gün hijyenik koşullarda hazırlanan sağlıklı besinler ulaştırılıyor.

Beş okulda sabah saatlerinde dağıtım

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, tespit edilen beş farklı okulda 08.30-09.00 saatleri arasında beslenme paketlerini öğrencilerle buluşturuyor. EVKA-1 Buca Sosyal Yaşam Kampüsü Yerleşkesi içerisinde bulunan aşevinde gıda mühendisleri gözetiminde hazırlanan menüler, çocukların gün boyu ihtiyaç duyduğu enerji ve besin değerlerini karşılayacak şekilde planlanıyor.

“Günde 2 bin öğrenciye ulaşıyoruz”

Hizmetin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın öncülüğünde yürütüldüğünü belirten Aşevleri Şube Müdürlüğü gıda mühendisi Melisa Mete, proje hakkında şu bilgileri verdi:

“2024-2025 eğitim öğretim yılıyla birlikte ihtiyaç sahibi mahallelerdeki kantinsiz okullarda öğrenim gören çocuklarımıza sağlıklı beslenme paketleri ulaştırmaya devam ediyoruz. Sağlıklı gıdaya erişimin zorlaştığı bir dönemde, hijyenik koşullarda hazırladığımız ve düzenli kontrollerden geçirilen ürünleri minik öğrencilerimizle paylaşıyoruz. Bugünkü menümüzde mini peynirli pizza, ayran ve meyve yer alıyor. Her gün yaklaşık 2 bin öğrenciye farklı içeriklerden oluşan beslenme paketlerini ulaştırıyoruz.”

Ailelere de destek sağlıyor

Proje, yalnızca çocukların sağlıklı gıdaya erişimini değil, aynı zamanda ailelerin bütçesine de katkı sağlıyor. Her gün farklı menülerle çocuklara sunulan paketler, ailelerin beslenme konusundaki yükünü hafifletirken, öğrencilerin okuldaki performanslarının da artmasına yardımcı oluyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geleceğin mirasçısı çocukların eğitim yolculuğunda yanlarında olmayı sürdürüyor.