Dayanışmayı büyütmek isteyen Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları nakdi ve canlı hayvan bağışı yapmaya teşvik ediyor.

Nakdi bağış kampanyası başladı

Bugün başlayan nakdi bağış kampanyası 13 Haziran saat 23.59'a kadar devam edecek. Vatandaşlar 12 bin 500 TL bedeli olan küçükbaş hayvan ya da 13 bin TL değerindeki büyükbaş hayvan hissesi alarak bağışta bulunabilecekler.

Canlı hayvan bağışı nasıl yapılır?

Canlı hayvan bağışı yapmak isteyenler, kurbanlık hayvanlarını toplama alanlarından birine getirebilir veya bizvariz.izmir.bel.tr adresinden başvuru yaparak belediye ekiplerinin adresten almasını sağlayabilirler. Canlı kurbanlık hayvanlar 15-17 Haziran tarihleri arasında teslim alınacak.

Başkan Tugay: "Dayanışmayı büyütelim!"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kurban Bayramı öncesinde yaptığı açıklamada "Mutfakta yangın var. Alım gücü gittikçe düşüyor. Bu günleri birlikte atlatacağız. Dayanışmayı büyütelim, kampanyaya destek olalım" dedi.

Bağışlar nasıl kullanılacak?

Kurban bağışları belediye personeli tarafından teslim alınacak ve mezbaha noktalarına ulaştırılacak. Kesim işlemleri İslami usullere göre gerçekleştirilecek ve etler konserve kavurma haline getirilerek dağıtılmak üzere Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na teslim edilecek. Konserve kavurmalar ihtiyaç sahibi ailelere bayramdan sonra dağıtılacak.

Mezbaha ve toplama alanları

Bergama Mezbahası: 232. 616 33 90

Kiraz Mezbahası: 232. 293 48 70

Tire Mezbahası: 232. 293 94 66

Menemen Türkelli Mezbahası: 232. 293 94 64

Urla Mezbahası: 232. 293 42 04

Bornova Işıkkent Kurban Satış Alanı

Bayraklı Doğançay Mezarlığı Yanı

Gaziemir-Atıfbey Mahallesi Migros Arkası Sarnıç Yolu Üzeri