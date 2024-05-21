İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, tarihi Birgi Mahallesi’nde 7 kilometrelik atık su hattı ve 3 atık su terfi merkezi inşa ediyor. Proje, mahalledeki evsel atık suları güvenle Ödemiş Atıksu Arıtma Tesisi’ne iletecek.

UNESCO listesindeki mahalleye özel yatırım

Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan ve BM Dünya Turizm Örgütü tarafından dünyanın en iyi 32 turizm köyünden biri seçilen Birgi, modern altyapıya kavuşuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, mahallede 7 kilometrelik atık su hattı inşaatına başladı. Proje, mahallenin doğu tarafında 3 atık su terfi merkezi kurulmasını da içeriyor. Bu merkezler, bölgenin evsel atık sularını Ödemiş Atıksu Arıtma Tesisi’ne iletecek.

Tarihi Birgi yeni altyapısıyla turizme hazır

M.Ö. 750 yılından bu yana yerleşim yeri olan Birgi, yılın her dönemi turistlerin ilgisini çekiyor. İZSU’nun altyapı yatırımları, tarihi köyün turizm potansiyelini artıracak.

"Çevre sağlığı önceliğimiz"

İnşaat Yüksek Mühendisi Gülçin Aydemir, projenin önemine dikkat çekerek, "Birgi Mahallesi, yaz-kış turizm faaliyetlerinin olduğu, kentsel sit alanında bulunan bir belde. Gelişmekte olan bu mahallede altyapı ihtiyacı her geçen gün artıyor. İZSU olarak, sağlıklı bir çevre için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.