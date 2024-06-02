İzmir'de dernek yöneticilerine yeni nesil DERBİS eğitimi İzmir'de dernek yöneticilerine yeni nesil DERBİS eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının öncesinde öğrencilerin güven ve huzurla sınava girmesini sağlamak için toplu taşımada sefer sıklığını artıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, sınav günü öğrencilere ve velilere desteğini sürdürdü. Zabıta Daire Başkanlığı sınav merkezlerinin çevresinde gürültü kaynaklarını önledi. Trafik ve güvenlik önlemi aldı. Sınava geç kalan öğrenciler ise zabıta ekipleri tarafından sınav merkezlerine ulaştırıldı.  

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, sosyal medya hesaplarından dün yaptığı paylaşımda “Liseye Geçiş Sınavına (LGS) girecek çocuklarımız, sizlere çok güveniyoruz. Hepinize yürekten başarılar diliyorum. Hayalini kurduğunuz o güzel geleceğe emin adımlarla yürürken biz her zaman yanınızdayız” ifadelerini kullandı.

Editör: Sude Kula