İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı son toplantısında, Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a memurlara sosyal denge tazminatında belirlenen yasal sınırın üzerinde ödeme yapılması için yetki verilmesi kararı oy birliği ile alındı.

Öğrencilere ulaşım desteği

Mecliste, üniversite sınavlarında ilk 1000'e giren ve İzmir'deki üniversitelere kayıt yaptıran öğrencilere, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma araçlarında kullanılmak üzere aylık 120 kontör yüklü toplu taşıma kartı verilmesi kararı da alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Temmuz ayı meclis toplantısının son birleşimi, Meclis Birinci Başkan Vekili Altan İnanç yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan memurların sosyal denge tazminatında yasal sınır yetkisine ilişkin madde gündeme geldi. Başkanlık makamı tarafından sunulan ve Tüm Bel-Sen’e bağlı kamu çalışanlarını ilgilendiren yasal sınır üstünde ödenen sosyal denge tazminatı için meclis kararı alınarak Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a yetki verilmesini içeren önerge, oy birliği ile kabul edildi.

YKS'de ilk 1000'e girenlere ulaşım kartı

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, öğrencilere yönelik önemli bir kararı da görüştü. Başkanlık Makamı tarafından Meclis gündemine eklenen ve Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldükten sonra Meclis gündemine gelen önerge, oy çokluğuyla kabul edildi. Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarı elde eden öğrencilere ulaşım desteği sağlanacak. Ülke çapında sözel, sayısal, eşit ağırlık ve yabancı dil alanlarında ilk 1000'e giren öğrencilere, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm toplu taşıma araçlarında kullanılmak üzere günlük 4 kontör (2 geliş-2 gidiş) üzerinden aylık 120 kontör yüklü toplu taşıma kartı verilecek. Bu karttan faydalanmak için öğrencilerin, İzmir'deki üniversitelerden birine kayıt yaptırmış olması gerekiyor. Kartı almaya hak kazananların İzmir'den ikametgahını alması halinde kart kullanımı iptal edilecek ve sadece kart sahibine ait olacak.

"S” plaka sahiplerinin mağduriyeti giderildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılında açtığı 'S Plaka' ihalesinin meclis kararı alınmadan yapıldığı gerekçesiyle mahkemece iptal edilmesi sonrası başlayan kriz de çözüme kavuştu. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Hukuk, Ulaşım, Plan ve Bütçe, Esnaf, Meslek Odaları ve Tüketiciyi Koruma komisyonlarınca görüşülen önerge, Meclis'ten geçti. Oy birliği ile kabul edilen karara göre, sadece 280 adet tahditli “S” plakanın çalışmaya devam etmesi için üçüncü kişilere devrinin mümkün olmayacak şekilde geçici çalışma izin belgesi verilecek. Bu kararla “S” plaka sahiplerinin mağduriyeti de giderilmiş oldu.