İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZELMAN AŞ sosyal tesislerinde konaklayan üniversite öğrencilerini yılbaşı akşamında unutmadı. Düzenlenen özel programla gençler, hem eğlendi hem de yeni yıla umutla başladı.

Öğrencilere yılbaşı kutlaması

İzmir Büyükşehir Belediyesi, üniversite eğitimi için Türkiye’nin farklı şehirlerinden İzmir’e gelen ve İZELMAN AŞ’ye bağlı sosyal tesislerde konaklayan öğrenciler için anlamlı bir yılbaşı etkinliği düzenledi. Örnekköy Sosyal Tesisleri'nde kız, Buca Sosyal Tesisleri'nde erkek öğrenciler için ayrı ayrı organize edilen programda, yemekler yendi, pastalar kesildi ve yeni yıl dilekleri dilendi.

Gençler yalnız kalmadı

Etkinlikte, İZELMAN Genel Müdür Yardımcısı Merve Doğan Gürsel, Buca’daki erkek öğrencilerle bir araya gelirken, Örnekköy’deki kız öğrencilere tesis yöneticileri eşlik etti. Eğlenceli anların yaşandığı gecede gençler hem sosyalleşti hem de kendilerini evlerinde hissetti.

2025 için umut dolu dilekler

Yeni yıla özel menülerle hazırlanan akşam yemeğinin ardından, öğrenciler pasta keserek dilek tuttu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden öğrenciler, “Bu etkinlikler sayesinde kendimizi yalnız hissetmiyoruz. Gelecek için umutluyuz” şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Büyükşehir’e teşekkür

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın talimatıyla sosyal tesislerde konaklayan öğrenciler, 2025 yılı için de zam yapılmayan aylık 2 bin TL ücretle barınmaya devam ediyor. Bu fiyat, özel yurtların 20-30 bin TL'ye ulaştığı bir dönemde öğrencilere ve ailelerine büyük ekonomik destek sağlıyor.

Sadece barınma değil, sosyal ve eğitim destekleri de sunan İzmir Büyükşehir Belediyesi, öğrencileri seminerler, çalıştaylar ve etkinliklerle buluşturuyor. İZELMAN tesislerinde konaklayan öğrenciler, bu desteklerin kendilerine hayata daha umutla bakma şansı verdiğini belirtti.