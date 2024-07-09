Yasin ÇETİN/Özel Haber

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi yetkilileri ve iş insanlarıyla bir araya gelerek, kentin refah düzeyinin yükseltilmesi ve ekonomik krizden çıkış yollarını değerlendirdi.

İzmir için ekonomik çözümler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, İAOSB Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı ve iş insanlarıyla buluştu. Başkan Tugay, İzmir’in yatırıma ihtiyaç duyduğunu ve şehrin sanayicileri ile gurur duyduğunu belirtti. Tugay, “Şehrimizin sanayicileri ile gurur duyuyorum. Sizlerin daha güzel işler başarmasına şehrimizin ihtiyacı var. İçinde bulunduğumuz bu ekonomik krizden çıkmanın yolu, üretimi artıracak yatırımların önünü açmaktan geçiyor” dedi. Ayrıca, ihracat ve istihdamın artırılmasının önemine vurgu yaparak, sanayicilere destek olmak istediklerini ifade etti.

Refah düzeyini artırılma çalışmaları

Başkan Tugay, İzmir’de insanların mutlu olması için kentin genel refah düzeyinin yükselmesi gerektiğini vurguladı. “Sosyal adaleti, toplumun genel olarak daha iyiye gitmesini de düşünerek hizmet etmek istiyorum. Şehrin genel olarak refah düzeyinin yüksek olması lazım. Onun için elimden geleni yapacağım” dedi. Tugay, şehrin genel refahını artırırken herkesin bundan eşit şekilde faydalanması gerektiğinin altını çizdi.

Çevre ve doğa hassasiyeti

Başkan Tugay, şehrin refah düzeyini yükseltirken çevrenin ve doğanın korunmasının gerekliliğine de dikkat çekti. “Hassas olduğum en önemli konulardan biri de yaptığımız işlerde, yaşadığımız çevreyi kirletmemek. Çevreyi, doğayı öldürmeyelim. Mutlaka yatırım yaparken çevreye etkilerini iyi değerlendirelim ve gerekli önlemleri alalım” dedi. Sanayiciler de gelecek kuşaklara karşı kendilerini sorumlu hissettiklerini belirterek yeşil sanayiyi desteklemek istediklerini ifade ettiler.

Çocuklarla keyifli anlar

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Çiğli Maltepe Mahalle Muhtarı Ramazan Arslan’ı ziyaret ederek yurttaşların taleplerini dinledi. Muhtarlık tarafından 75 yaşındaki Server Hür için alınan tekerlekli sandalyeyi de takdim eden Tugay, mahalle muhtarlığının yanında bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait kütüphaneyi ziyaret etti ve Çiğli Maltepe Spor Kulübü üyesi 12 yaşındaki Batuhan Ata Arslan ile masa tenisi oynadı.