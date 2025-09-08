İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 94. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapsamındaki Duman konseri ile Tahsin Hasoğlu stand-up gösterisinin yanı sıra Yeme İçme ve Etkinlik Alanı’ndaki konserlerin ve belediye standındaki tüm etkinliklerin iptal edildiği duyuruldu.

Belediyeden yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Balçova Salih İşgören Polis Merkezi’ne yapılan hain saldırıda şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Olayda yaralanan iki polis memuru ve bir vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyoruz.

Yaşanan acı olay nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen 94. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında bu akşam gerçekleştirilmesi planlanan Duman konseri, Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’ndaki Tahsin Hasoğlu stand-up gösterisi, Yeme İçme ve Etkinlik Alanı Sahnesi’ndeki konserler ve belediye standındaki etkinlikler iptal edilmiştir.”

Saldırının ardından kentte güvenlik önlemleri artırılırken, İzmir genelinde yas havası hâkim oldu.

94. İEF kapsamında iptal edilen etkinliklerin ilerleyen günlerde yeniden planlanıp planlanmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.