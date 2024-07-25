İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ilçelerin sorunlarını yerinde belirlemek ve hızlı çözümler üretmek amacıyla başlattığı koordinasyon toplantılarına Selçuk'ta devam etti. Toplantıda ulaşım, altyapı, ilaçlama ve yol çalışmaları gibi birçok konu ele alındı.

İş birliği ve ortak çalışma kültürü

Selçuk'ta düzenlenen koordinasyon toplantısında konuşan Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaca yönelik her konuda destek vermeye hazır olduklarını belirtti. Tugay, “Ortak çalışma kültürünü geliştirmemiz lazım. Bizi eleştirmekten çekinmeyin” dedi.

Pamucak'ta temizlik hedefi

İlçelerde düzenli olarak koordinasyon toplantıları yapacaklarını söyleyen Tugay, Pamucak sahilinin daha temiz ve düzenli hale getirilmesi için çalışacaklarını ifade etti. Temel belediyecilik hizmetlerinde vatandaşların memnuniyetini artırmayı amaçladıklarını belirtti.

Sinekle mücadelede yeni sistem

Başkan Tugay, sineklerin üremesini önlemek için dijital uygulamalar kullanacaklarını ve şikayetlerin haritalandırılması ile kaynakların düzenli ilaçlanmasını sağlayacak bir sistem üzerinde çalıştıklarını söyledi. Tugay, ortak veri tabanı kullanımının önemine vurgu yaptı.

İZBETON'un güçlendirilmesi

İZBETON'un kazılarla ilgili sorunların çözümünde görev alacağını belirten Tugay, bu tür kazılarda İZBETON'un devreye girerek alanların en kısa sürede kapatılmasını sağlayacaklarını söyledi.

Sosyal hizmetlerde ortak veri tabanı

Sosyal hizmetlerde ortak veri tabanı üzerinden çalışmanın önemine değinen Başkan Tugay, sosyal yardımların verimli kullanılabilmesi için doğru envanter tutulmasının gerektiğini belirtti. Tugay, sosyal hizmetler dairesi saha ekiplerinin güçlendirileceğini ve ilçelerin taranarak sağlam bir veri bankası oluşturulacağını söyledi.

Sosyal konut projeleri

Selçuk'ta bulunan rezerv alanlarına sosyal konut yapmayı hedeflediklerini söyleyen Tugay, bu dönemde olabildiğince fazla sosyal konut inşa etmek istediklerini belirtti.

Ulaşım master planı

İZBAN'da Torbalı-Selçuk hattındaki bekleme süresine değinen Tugay, ulaşım master planı çerçevesinde esnek ve duruma göre adapte olabilen alternatif ulaşım yöntemleri geliştireceklerini söyledi. İZBAN'ın yönetim şeklinin çözüm üretmeye engel olduğunu belirten Tugay, bu konuyu Ulaştırma Bakanı ile görüşeceklerini ifade etti.

Başkan Tugay'dan eleştirilere açıklık

Birlikte çalışmanın önemine vurgu yapan Tugay, “Bizi eleştirmekten çekinmeyin. Bana her şeyi iletebilirsiniz” dedi. Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak tüm konularda destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Başkan Sengel'den teşekkür

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Birlikte yol yürüyecek olmak çok keyifli olacak. Herkesin birbirinden haberdar olmasını çok kıymetli buluyoruz. Müthiş bir dönem başlattığınız için teşekkür ederiz” dedi.