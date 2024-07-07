Mehmet Ali SÜTLÜ/Özel Haber

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ilçelerin sorunlarını yerinde görmek ve çözüm üretmek amacıyla başlattığı koordinasyon toplantılarına hız kesmeden devam ediyor. Başkan Tugay, Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur ve bölge çiftçileriyle bir araya gelerek tarıma destek projelerini anlattı.

Belediye tarımı desteklemeye kararlı

Başkan Tugay, tarımın ciddi bir iş alanı olduğunu ve zorlu şartlarda sürdürüldüğünü belirterek, belediye olarak tarıma daha fazla destek vermek istediklerini ifade etti. "Belediye olarak biraz daha fazla inisiyatif almak, tarıma biraz daha fazla destek olmak istiyoruz. Doğru şekilde tarım yapılması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Kalıcı çözümler için çalışmalar

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geçmişte tarımı desteklemek için birçok çalışma yaptığını hatırlatan Tugay, bu çalışmaları daha da ileriye taşımayı hedeflediklerini söyledi. "Bölgenin yaşadığı sorunları biliyoruz. Elimizdeki kaynakları en doğru şekilde kullanmak ve en iyi sonucu elde etmek istiyoruz. Kalıcı çözümler için çabalıyoruz" ifadelerini kullandı.

Veri tabanı önerisi

Başkan Tugay, kırsal kesimde tarım çalışmalarının sağlıklı yürütülmesi için havza bazlı veri tabanı oluşturulmasını önerdi. "Nasıl tarım yapılıyor, hangi tür çalışmalar yürütülüyor, bunlar için yeni bir dijital sistem kuralım, veri tabanı oluşturalım. Sadece hayvancılıkla ilgili değil, tarım alanında da envanter çalışması yapalım" diye konuştu.

Kınık Belediye Başkanı'ndan teşekkür

Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, toplantı için teşekkür ederek, ilçede özellikle tarım ve hayvancılık konusunda yapılması gereken çalışmalar olduğunu belirtti. "Yapılması gerekenleri belirleyelim. Nasıl yol alacağımıza bakalım. Güzel çalışmalar yapacağız" dedi.

Bakırçay Havzası'nın tarım potansiyeli

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ziya Çavdar, Bakırçay Havzası'nın tarım potansiyelini anlattı. "Bölgede 54 kooperatif var. Burada hayvancılık ön planda. Verimli tarım alanlarına sahip. Küçükbaş hayvancılığın ve genç nüfusun fazlalığı büyük bir fırsat. Ancak göç nedeniyle genç nüfusta azalma söz konusu" dedi.

Yurttaşlar, hükümetten yeteri kadar destek almadıklarını ve madencilik faaliyetlerinin tarım alanlarını tehdit ettiğini belirtti. Üreticiler, bu durumun tarımsal verimliliği olumsuz etkilediğini vurguladı.

Köy hayrına katılım

Başkan Tugay, toplantının ardından Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur ile birlikte Örtülü Köyü’ne giderek geleneksel köy hayrına katıldı. Tugay, köylülerle bir araya gelip yemek dağıttı ve duaların okunduğu etkinlikte yurttaşlarla yemek yedi.