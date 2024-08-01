İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği’ni ziyaret ederek tarım, ticaret ve turizm alanlarında iş birliği fırsatlarını ele aldı. Tugay, İzmir’in tarım potansiyelini korumanın önemine vurgu yaptı ve bu konuda Tariş’in tecrübelerinden faydalanmak istediklerini belirtti.

İş birlikleri masaya yatırıldı

Başkan Tugay, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Fikret Akova ve yönetim kuruluyla gerçekleştirdiği buluşmanın ardından, tesisleri gezdi ve laboratuvarlarda zeytinyağı tadımı yaptı. İzmir’in tarımda öne çıkan şehirlerden biri olduğunu ifade eden Tugay, bu niteliklerin korunmasının, gıda krizlerine karşı önlem almanın, istihdamı artırmanın ve şehrin kalkınmasını sağlamanın temel şartı olduğunu söyledi.

Tariş ile gelecek için planlar

Tariş’in deneyim ve birikiminden yararlanmak istediklerini dile getiren Başkan Tugay, “Zeytin ve zeytinyağı Türkiye’nin önemli ürünleri arasında. Bu konuda yapabileceğimiz çok şey var. Çiftçilerin eğitimi ve kooperatifler gibi konularda Tariş’in desteği bizim için değerli. Kararlılıkla bu iş birliğini geliştireceğiz” dedi.

Kooperatifçilikte destek ve iş birliği

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Fikret Akova, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kooperatifçilik projelerine destek verme taahhüdünde bulunarak, “Tariş, Ege Bölgesi’nin en önemli zeytin üreticilerinden biri ve sosyal demokrat anlayışın kooperatifçilikle örtüştüğünü biliyoruz. Projelerde her türlü desteği vermeye hazırız” şeklinde konuştu.