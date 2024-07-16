İzmir Büyükşehir Belediyesi, çevre temizliği konusunda kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor. Belediyenin 841 kişilik ekibi, 166 basınçlı yol yıkama ve zemin süpürme aracıyla 30 ilçede temizlik faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Günde yaklaşık 24 ton atık toplayan ekipler, özellikle yaz aylarında sahil ve park alanlarında yoğunlaşarak halkın sağlıklı bir çevrede vakit geçirmesini sağlıyor.

Kadın gücüyle temizlik

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’na bağlı temizlik ekipleri, 30 ilçede yaklaşık 2 bin kilometrelik alanda aktif olarak çalışıyor. Ekiplerin çoğunluğunu kadın personel oluşturuyor. Bulvarlar, caddeler, meydanlar, ana yollar ve kaldırımlar temizlenirken, 7 gün 24 saat süren çalışmalarla şehir pırıl pırıl hale getiriliyor.

Altınyol'da çifte mesai

Bayraklı Altınyol’da sabah ve akşam saatlerinde düzenli olarak yapılan temizlik çalışmaları, hem estetik görünümü hem de trafik güvenliğini artırıyor. Sabah 9.30 ve akşam 16.30 saatlerinde gerçekleştirilen temizlik faaliyetleri, bölgenin düzenli ve güvenli olmasına katkıda bulunuyor.

Bayraklı’da yoğun temizlik

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kent Temizliği Şube Müdürlüğü’nün Bayraklı bölgesi sorumlusu Arzu Dolgun, yaz aylarında özellikle sahil bölgelerinde temizlik çalışmalarının artırıldığını belirtiyor. Bayraklı’da 29 personelle 27 ana arter, 1 bulvar ve 70 kilometrelik alanda titizlikle çalıştıklarını vurgulayan Dolgun, “Sevgi yolunda çöp potalarımızı artırmayı düşünüyoruz. Vatandaşlarımızdan da sokakları evleri gibi görerek temiz tutmalarını istiyoruz” dedi.