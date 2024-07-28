İzmir'de iki yurttaşın ölümüne neden olan elektrik akımı sonrası yapılan gözaltı ve serbest bırakma işlemleri hakkında belediyeden açıklama.

Basın ve kamuoyuna açıklama

12 Temmuz’da yaşanan üzücü olayda, Alsancak’ta iki vatandaşın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesinin ardından İZSU'nun önceki ve şimdiki Genel Müdürleri ile mesai arkadaşları, ayrıca elektrik dağıtım kurumunun üst düzey yöneticilerini kapsayan ikinci grup gözaltına alınmıştı. 26 Temmuz 2024 Cuma günü 23.37’de Hâkimliğin adli kontrolle salıverme kararı açıklandı.

Belediye, bu karar sonrasında suçsuz olduklarına inanan eş, yakın ve mesai arkadaşlarının birkaç saniyelik sevinç yaşamasının insani bir durum olduğunu belirtti. Salıverilenler ile aileler ve mesai arkadaşları arasında kucaklaşma yaşanmış, ancak taşkın bir durum olmadığı vurgulandı. Belediye Başkanı, salıverme kararının açıklanmasından sonra Adliye’ye gelmiştir.

Adil ve şeffaf yargı süreci

İki masum insanın ölümüne dair yargı sürecinde, her iki kurumdan 14 kişinin tutukluluk hali devam ediyor. Belediyenin açıklamasında, yargı sürecinin adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesine katkı sağlanması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, bu olayın siyaseten istismar edilmemesi ve toplumun yanlış yönlendirilmemesi gerektiği vurgulandı.

Acılı ailelere bir kez daha başsağlığı dileyen Belediye, adaletin sağlanması için süreci yakından takip etmeye devam edeceklerini belirtti.