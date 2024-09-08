2024-2025 akademik yılı için İzmir Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik barınma desteklerini duyurdu. İzmir Gençlere Kucak Açıyor projesi kapsamında, İzmir’de üniversite eğitimi görecek gençler için barınma başvuruları, KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak.

Proje çerçevesinde, İzmir’de üniversite okumaya gelen öğrencilerin uyum sürecini kolaylaştırmak amacıyla geçici barınma desteği sunulacak. Buca Sosyal Tesisleri’nde erkek öğrencilere ve Karşıyaka-Örnekköy Sosyal Tesisleri’nde ise kız öğrencilere yönelik kontenjan dahilinde barınma imkanı sağlanacak.

Bu destekle, gençlerin İzmir’e adapte olmaları ve eğitimlerine sorunsuz bir şekilde devam edebilmeleri hedefleniyor. Başvuruların detayları ve kontenjan bilgileri, KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin resmi web sitesinden duyurulacak.

Başvuru için tıklayabilirsiniz