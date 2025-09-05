İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde öğrenci velilerinin okul servis ücretlerini kolayca hesaplayabilmesi için yeni bir dijital hizmeti devreye aldı. https://servisucrethesaplama.izmir.bel.tr adresi üzerinden erişilebilen sistem, velilere hem zaman kazandıracak hem de şeffaf bir ücretlendirme sunacak.

Mesafeye göre şeffaf ücret hesaplama

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan sistem sayesinde, veliler öğrencinin alınacağı nokta ile gideceği okulun adresini girerek aradaki mesafeyi öğrenebiliyor.

Sistem, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından belirlenen kilometre bazlı ücret tarifesi üzerinden aylık ve yıllık servis ücretlerini otomatik olarak hesaplıyor. Bu sayede veliler, herhangi bir ek maliyet olmadan gerçek ve resmi ücret bilgisine ulaşabiliyor.

Yetkililer, hesaplamanın yalnızca meclis kararında belirlenen tarife üzerinden yapıldığını, farklı ek kalemlerin sisteme dahil edilmediğini vurguladı.

Kullanımı oldukça basit

Veliler, https://servisucrethesaplama.izmir.bel.tr adresine giriş yaptıktan sonra sistem üzerinden harita yardımıyla ev adresi ve okul adresini seçebiliyor.

Adres ara özelliği sayesinde doğru konum kolayca bulunabiliyor.

Sistem, girilen bilgilere göre rota, toplam mesafe ve ücret bilgisini eş zamanlı olarak ekrana yansıtıyor.

Hesaplama sonuçları sayfanın alt bölümünde görüntülenebiliyor.

Bu sayede veliler, okullar açılmadan önce aylık servis ücretlerini önceden öğrenerek bütçelerini planlayabiliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yeni sistemin veliler için büyük bir kolaylık sunduğunu belirterek şunları söyledi:

“Okul servis ücretleri, öğrencilerin alınacağı nokta ile okul arasındaki mesafeye göre belirleniyor. Daha önce velilerin bu mesafeyi ve ücreti öğrenmesi zordu. Artık web sitemiz üzerinden herkes kendi servis ücretini şeffaf bir şekilde hesaplayabilecek.”

Bu hizmetle birlikte İzmir’de okul servis ücretleri konusunda şeffaflık sağlanması hedefleniyor. Veliler, sistem sayesinde ücretlendirme sürecinde herhangi bir belirsizlik yaşamadan, servis firmalarıyla görüşmelerini resmi tarifeye göre yapabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin dijitalleşme adımlarından biri olan bu proje, eğitim döneminin başlamasına kısa bir süre kala velilerin yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.