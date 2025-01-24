İzmir Büyükşehir Belediyesi, yangın riskine karşı kentteki işletmelerde sıkı denetimler gerçekleştiriyor. Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği kapsamında belirlenen kriterleri yerine getirmeyen tesisler, uygunluk raporu alamıyor ve hizmete başlayamıyor. Özellikle çift yangın merdiveni zorunluluğu, birçok otelin rapor almasını engelliyor.

Belediye yangın güvenliği için denetim yapıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, büyük alışveriş merkezleri, oteller, işyerleri ve hastaneleri yangın riski açısından düzenli olarak denetliyor. Yangın güvenliği tedbirlerinde tahliye planları, korunumlu merdivenler ve sesli siren sistemleri öncelikli kriterler arasında yer alıyor.

İkinci kaçış merdiveni zorunlu tutuluyor

İtfaiye Daire Başkanı Yaşar Korkmaz, yüksekliği 15 metreyi aşan işletmelerde ikinci kaçış merdiveninin zorunlu olduğunu belirtti. “Acil durumlarda tek merdiven, tahliye için yeterli olmuyor. İkinci merdiven şartı karşılanmadığında rapor vermemiz mümkün değil,” dedi.

Işıklı yön tabelası hayat kurtarıyor

Korkmaz, yangın sırasında tahliyeyi kolaylaştırmak için ışıklı yön tabelalarının hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca bina sakinlerinin acil durum planlarını incelemeleri ve çıkış noktalarını önceden öğrenmeleri gerektiğini ifade etti.

Eğitimlerle yangın bilinci artırılıyor

Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi’nde düzenlenen eğitimlerle, 2024 yılında 31 bin 280 kişi yangın ve afet müdahale teknikleri konusunda bilinçlendirildi. Eğitimler, gerçeğe yakın simülasyonlarla katılımcılara uygulamalı olarak sunuluyor.