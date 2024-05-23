Hizmetten yararlanan hastalar ve aileleri, bu anlamlı destek için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne minnettar olduklarını dile getiriyor.

2021 yılı Aralık ayında hizmete giren Evde Bakım Hizmetleri Birimi, Türkiye’nin ilk belediye hastanesi olan Eşrefpaşa Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteriyor. Sağlık kuruluşlarına gitmekte zorlanan, yatağa bağımlı hastalara ulaşan birim, 8 doktor ve 50 kişilik ekip ile hizmet veriyor. Bu kapsamda tedavi takibi, tahlillerin yapılması, ilaç ve malzeme raporlarının yenilenmesi, yara bakımı, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetleri ev ortamında sağlanıyor. Ayrıca, sosyal ve psikolojik destek sunarak hastaların yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen birim, poliklinik muayene gereksinimi olan hastaların hastaneye naklini de gerçekleştiriyor.

“Hedefimiz Tüm Hastalara Ulaşmak”

Evde Bakım Hizmetleri Birimi Sorumlu Hekimi Dr. Nihat Mermer, “Evden çıkamayan, yatağa bağımlı hastalarımızın sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bez, mama, ilaç temini ve reçetelerin güncellenmesinin yanı sıra sonda takma, yara pansumanı, fizik tedavi ve psikolojik destek hizmetleri sunuyoruz. Hastalarımızın ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için 153 Hemşehri İletişim Merkezi’ne başvurmaları yeterli. Bu yıl 5 bin hastaya ulaşmayı hedefliyoruz. Her gün 50’den fazla hastamızı ziyaret ediyoruz. Kimsesizlerin kimsesi olmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Bir Günde Hizmet Geldi”

60 yaşındaki felçli ablası Birsen Keskin için evde bakım hizmeti alan Neslihan Aklı, hizmetin hızından ve kalitesinden çok memnun olduğunu belirtti. Aklı, “Bir arkadaşımın önerisiyle Evde Bakım Hizmetleri Birimi’ne ulaştım ve hemen yanıt aldım. Bir gün geçmeden geldiler. Ablamın yaralarını iyileştiremedim ama ekipler bize çok yardımcı oldu. Ablam 2016 yılında felç geçirdi. Kaslarında zayıflama ve bacaklarında kireçlenme var. Artık pansumanlarını Evde Bakım Hizmetleri ekipleri yapacak. Tüm çalışanlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Belediyenin Yardımı Çok Değerli”

71 yaşındaki eşi Durmuş Ali Çorak için 153’ü arayarak başvuran Gülendam Çorak ise eşinin ileri derecede KOAH ve kalp hastası olduğunu, yüzde 84 engelli olduğu için yatağa bağımlı olduğunu belirtti. Çorak, “Oksijen tüpünden ayrılamadığı için eşimi hastaneye götürmek çok zor. Evde Bakım Hizmetleri Birimi, eşimin sonda değişimini yaptı. Psikolojik destek aldık. Devletimizin yetersiz kaldığı yerde belediyenin el uzatması çok anlamlı. Bu sebeple teşekkür ediyorum” dedi.

“Hizmetten Çok Memnun Kaldım”

Eşi Ömrüye Mum ile yaşayan 78 yaşındaki Oğuz Mum da yürüyemediği için sağlık kuruluşlarına gitmekte zorlandığını belirtti. Diyabet ve tansiyon rahatsızlıkları olan Mum, “Hizmetten çok memnun kaldım. Doktor tüm kontrollerimi yaptı. Benim gibi olanlar da İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni arasın. Tavsiye ediyorum” dedi.

İlçelerde de Hizmet Veriliyor

Evde Bakım Hizmetleri, İzmir’in tüm ilçelerine yayılmış durumda. Kemalpaşa, Bayraklı, Ödemiş, Tire ve Karaburun’da da hizmet veren birim, kent merkezinden en uzak noktalara kadar ulaşarak yatağa bağımlı hastaların yanında olmayı sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu önemli hizmetiyle sağlık hizmetlerinde erişilebilirliği artırarak büyük bir takdir topluyor.