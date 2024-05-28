İzmir’in gözde buluşma noktalarından Kültürpark, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yeni zabıta merkeziyle artık daha güvenli. Zabıta ekipleri, izinsiz giriş ve uygunsuz park eden araçlara ceza uyguluyor.

Zabıta Merkezi ile güvenlik artıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, halktan gelen yoğun talepler doğrultusunda, Kültürpark'ta huzuru ve güvenliği artırmak amacıyla yeni bir zabıta merkezi kurdu. 30 kişilik ekip, yaya ve bisikletli olarak görev yaparken, çevre dostu elektrikli araçlarla da sahada etkin şekilde çalışıyor. Ekipler, parka zarar veren ve huzursuzluk çıkaran kişilere müdahale yetkisini kullanarak, çevrenin korunmasına katkı sağlıyor.

İzinsiz giriş ve uygunsuz parklara son

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı ile yayalaştırılan Kültürpark’a izinsiz giriş yapan ve uygunsuz park eden araçlar için cezai işlemler uygulanıyor. Zabıta ekipleri, çalışmalarına başladığı ilk hafta içinde, izinsiz giriş yapan ve uygunsuz park eden 50 araç ve motosiklet sahibine toplam 100 bin 548 lira para cezası kesti. Huzuru bozan 32 kişi ise alan dışına çıkarıldı, bunlardan 5’i madde bağımlısı olduğu belirlenerek emniyet birimlerine teslim edildi.

“Kültürpark’a sahip çıkmalıyız”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Gökhan Daca, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine Kültürpark Zabıta Merkezi’ni kurduklarını belirtti. Daca, “Huzuru ve asayişi bozan kişilere karşı gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Amacımız, İzmirlilerin aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirebileceği bir ortam sağlamak” dedi.

İzmirliler, Kültürpark alanı içerisindeki sorun ve şikayetlerini 153 numaralı hat üzerinden zabıta ekiplerine iletebilir.