Sık sık kendim gittiğim veya ihtiyacı olan dostlarımı yönlendirdiğim Eşrefpaşa hastanemize eşimin bir sorunu için tekrar gittim.

Böylelikle yakın takip ettiğim hastanemiz ile ilgili bir kaç satır yazma ihtiyacı duydum …

Başlıkta neden İzmir in gururu dedim; çünkü Türkiye’deki tek belediye hastanesi…

Yapılan masrafları belediyemizin karşıladığı bu hastanemizde para tuzağı da olan özel hastaneler ile rekabet etmesinin ne kadar da zor olduğu bir gerçek.

Hizmetin doğru verilmesi, hasta memnuniyeti, iyi yönetilmesi ancak iyi yöneticiler ile gerçekleşir.

Hazırlıksız yakalanan Pandemi’de her ülkede, şehirde, hastanelerde olduğu gibi kötü bir sınav veren hastanemize gelen yeni yönetim başhekim Dr Devrim Demirel önderliğinde adeta bir devrim yarattı.

İşte bu yönetim ve idealist doktorları, çalışanları ile örnek kararlara imza attı.

“İdealist” diyorum çünkü hastaya gösterdikleri ilgi ve şefkatin dışında özel hastanelerde daha yüksek maaş ile çalışmak yerine daha düşük ücret ile çalışıyorlar. İhale sürecinden dolayı geciken malzeme ihtiyacını cebinden para toplayarak temin edenlere “idealist” demek hayatın olağan akışının gerçeğidir.

Bu sürede, bu kadar imkansızlıklara rağmen 20 yataklı palyatif biriminin açılması, kapatılan Karşıyaka polikliniğinin yeniden açılıp hayat bulması, Buca sosyal yaşam kampüsünde atıl durumdaki tesisin fizik tedavi merkezine dönüştürülmesi, yetmedi içine poliklinik konulması.

Sosyal belediyeciliğin en önemli kıstaslarından evde bakım hizmetinin hayata geçirilmesi de saydıklarımın arasına ekleyebiliriz.

Üstüne de Urla Balıklıova, Tire, Ödemiş, Bayraklı ve Kemalpaşa’ya evde bakım birimlerinin açılması ve hastane içinde ameliyathane yokken izinlerinin alınıp çok başarılı ameliyatlar yapılan bir hastane haline getirilmesi alkışlanacak bir durum tespitidir.

2023 yılında Başhekim Devrim Demirel’den bayrağı devir alan başhekim yardımcısı Dr Yavuz Uçar ve ekibi eskiyen hastanemizin ihtiyacı olan yeni hizmet binasının yapımındaki zorlukları aştı. İhalenin yapılıp hızla süren inşaatına da öncülük yapılması ile hastanemizin gelecekte çok daha iyi hizmet vereceğinden hiç kuşkumuz yok.

Tabii ki bu başarı bir ekip işi ve bize de son dönemde emeği geçen Başhekim Dr Yavuz Uçar, başhekim yardımcıları Dr Gaffar Karadoğan, Filiz Dağ, Bayram Köse, Başhemşiremiz Gülçin Akın, hastane müdürü Çiğdem Dalkılıç ve geçmiş başhekimimiz Devrim Demirel’i alkışlamak düşüyor .