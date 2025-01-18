İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ocak ayı meclis toplantılarının üçüncü birleşimini gerçekleştirdi. Toplantıya Meclis Başkan Vekili Altan İnanç başkanlık ederken, kentsel dönüşüm çalışmaları ve kira yardımları gündemi belirledi. Mecliste, 2025 yılı için kentsel dönüşüm alanlarında hak sahiplerine yapılacak kira yardımının aylık 12 bin lira olması kararı oy birliğiyle kabul edildi.

"İnşaatları durdurmadık, harekete geçirdik"

CHP Grup Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, AK Partili meclis üyelerinin inşaatların durdurulduğu iddialarına cevap vererek, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini vurguladı. Yıldır, “Yaptığımız hiçbir şey keyfi değil. Bir takım araştırmaların sonucunda, yaptığımız ortak değerlendirmelerin, ortak aklın bizi götürdüğü noktalar. Biz hiçbir çalışmayı durdurmadık. Hukukun gereğini yaptık. Temmuz 2023’te ‘Bu inşaatları durdurun’ diye bakanlığın yazısı var. Bir yıl sonra biz de geldiğimizde, konuyu inceledik, araştırdık. Gereğinin yapılmasının anlamlı bir iş olduğuna karar verdik. Yaptık. Keyfimizden inşaatları durdurmuş değiliz. Bu insanlar sokakta kalsın, başlarına ne gelirse gelsin, bunların da parası ziyan olsun diye düşünerek hareket etmiyoruz. Bir de bu ‘durdurma’ fiili arıtmanın 4. fazı için de kullanıldı. Biz neyi durdurduk? Tam tersine duran şeyi harekete geçirdik. Bizim tarafımızdan durdurulmadı. Bizim tarafımızdan harekete geçirildi. Gerçek budur” ifadelerini kullandı.

"13 senedir sürüncemede olan bazı konular var"

Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Karabağlar'daki kentsel dönüşüm projelerine de değinerek, 540 hektarlık alanda henüz sorunların çözülmediğini belirtti. Yıldır, “Karabağlar'da 540 hektarda kimin sorununa derman oldunuz? 540 hektarda, 101 hektar boş alanın imara açılıp, orada bir takım yapıların yapılmasının dışında ki onların da hiçbir şekilde orada yaşayan insanlara en ufak yararı olmadı. 13 senedir sürüncemede olan bazı konular var. İnsan önce iğneyi kendine batıracak. Burada aynı şeyi pişirip pişirip söylemek ama hiçbir çözüm önerisinde bulunmamak marifet sayılıyor. Üçüncü kişilere tapu devri yapmak gibi bir durum yok. Kooperatif yürütmeyi durdurma ve ihtiyati tedbir davası açtı. Mahkeme de bizi Örnekköy’de haklı buldu. Burada bir sorun yok. Bu işleri kimin yapacağı muğlak değil. Bu işleri biz yapacağız. Meclis yapacak. Hep birlikte ortak akılla yapacağız” diye aktardı.

Oturumda, 2025 yılı için kentsel dönüşüm alanlarında hak sahiplerine ödenecek kira yardımı da gündeme geldi. Meclis, bu yardımı aylık 12 bin lira olarak belirledi ve karar oy birliği ile kabul edildi.