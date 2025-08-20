İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelinde açtığı yaz spor okulları, her yaştan vatandaşın katılımıyla büyük ilgi topluyor. Atletizmden judoya, yüzmeden karateye, su topundan tenise kadar 20’nin üzerinde branşta eğitim verilen kurslarda özellikle yüzme branşı dikkat çekiyor.

Yüzme kursları öne çıkıyor

Haziran ayının son haftasında başlayan ve Eylül ayının ilk haftasına kadar devam edecek kurslarda, yüzme eğitimi en çok tercih edilen branş oldu. Celal Atik Spor Salonu Yüzme Havuzu, İzmir Marina, Buca Sosyal Yaşam Kampüsü ve Havuz İzmir tesislerinde hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik kurslar düzenleniyor. Yetişkinler için ayrıca serbest yüzme saatleri de programa dahil edildi.

Herkes için spor eğitimleri ücretsiz yapılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 18 yaş üstü vatandaşlar için de ücretsiz “Herkes İçin Spor” eğitimleri sunuyor. Bayraklı Ahmet Taner Kışlalı Parkı, Bornova Havuz İzmir ve Kültürpark Celal Atik Spor Salonu’nda düzenlenen bu programlar, sporun herkes için erişilebilir olmasını sağlıyor.

Spor Başkenti İzmir vizyonu sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın “Spor Başkenti İzmir” hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar, sporu kent yaşamının ayrılmaz bir parçası haline getiriyor. Spor okulları sayesinde vatandaşlar sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanırken, çocuklar hem sosyal hem de fiziksel gelişim fırsatı buluyor.

“Vatandaşlarımızı bekliyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Havuz İzmir’de yüzme eğitim sorumlusu olarak görev yapan Pınar Kardeş, yaz spor okullarına olan yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirtti. Kardeş, “2025 yaz sezonu eğitimlerimiz çok hareketli geçiyor. Çocuklar ve yetişkinler için farklı kategorilerde yüzme kurslarımız var. Ayrıca İzmir Marina’da yelken, optimist, dalış ve yat eğitimleri de veriliyor. Hem sporcu adayı yetiştiriyor hem de daha çok kişiye spor imkânı sunmak için çalışıyoruz” dedi.