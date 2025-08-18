Hüseyin Sezer görevden alındı

1 Mart yerel seçimlerinin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tarafından İZBETON Genel Müdürü olarak atanan Hüseyin Sezer, görevden alındı. Sezer, Aziz Kocaoğlu döneminde de aynı görevde bulunmuştu.

Sezer’in yerine henüz resmi bir atama yapılmadı. Belediye yönetimi, yeni genel müdür için çalışmalarını sürdürüyor.

Hüseyin Sezer’in kariyer geçmişi

Hüseyin Sezer, 1974 yılında Malatya’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği’nden mezun olduktan sonra Londra’da siyaset sosyolojisi eğitimi aldı ve İngiltere genel seçimlerini yakından takip ederek araştırmalarda bulundu.

Siyasi hayatı 1991’de İstanbul Ümraniye’de SHP Gençlik Kolları ile başladı. Üniversite yıllarında öğrenci dernekleri ve gençlik federasyonlarında başkanlık yaptı. İzmir’e dönüşüyle Bornova CHP Gençlik Kollarına katıldı ve parti eğitmeni olarak görev aldı.

İzbeton ve belediye deneyimi

2000 yılında başlayan İzbeton Üretim Şefliği görevini, 2006-2009 yılları arasında Konak Belediyesi Şantiye Koordinatörlüğü’ne taşıdı. 2010 yılında Büyükşehir Belediyesi’nde Toptan Çözüm Proje Koordinasyonu görevine getirildi. 2011 yılında İzbeton Genel Müdürlüğü’ne atandı.

İzmir’in bütün şehir olmasıyla birlikte yeni bağlanan ilçe ve köylerin temel sorunlarını çözmek için çalışmalar yaptı. 2015 yılında milletvekili aday adayı olmak için İzbeton Genel Müdürlüğü’nden istifa etti. Son seçimde CHP’den aday adayı olmuş ancak son anda listeden çıkarılmıştı.

Görevden alma sonrası süreç

Sezer’in görevden alınmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İZBETON Genel Müdürlüğü için yeni atama sürecini başlattı. Belediye yönetimi, kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılacağını belirtti.