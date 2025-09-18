İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde 500’ün üzerinde güvenlik görevlisinin İZENERJİ şirketine iade edilmesiyle ilgili gelişmeler yaşanıyor. Sendika, bu durumun iş barışını bozabileceğini belirterek belediyeye çağrıda bulundu. Öte yandan, Genel İş Genel Merkezi yöneticilerinin İzmir’e gelerek konuyu görüşmesi bekleniyor.

Güvenlik görevlilerinin iade süreci

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin farklı birimlerinde görevli 500’ün üzerinde güvenlik görevlisinin, bağlı bulundukları İZENERJİ şirketine iade edildiği ortaya çıktı. Belediye bünyesinde çalışan 200 civarında işçi daha önce İZENERJİ ve İZELMAN şirketlerine iade edilmişti. Şirkete iade edilen güvenlik görevlilerine ilk olarak yıllık izinlerinin kullandırılacağı, eğer yıllık izinleri yoksa ücretsiz izne gönderilecekleri açıklandı. Ancak, işçilerin başka birimlere görevlendirilip görevlendirilmeyeceği henüz netleşmiş değil.

Birimlerin kapatılması gerekçe gösterildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki güvenlik görevlilerinin şirkete iade edilmesinin gerekçesi olarak ‘birimlerin kapatılması’ gösterildi. Belediyede toplamda 3 bin güvenlik görevlisinin aktif olarak çalıştığı öğrenildi. Güvenlik görevlilerinin, iade işleminden sonra hangi birimlere yönlendirileceği konusunda belirsizlik devam ediyor.

Sendikadan 'iş barışı' çağrısı

Genel İş İzmir 9 No'lu Şube Başkanı Sedat Kenar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne iş barışının korunması için çağrıda bulundu. Kenar, "Süreci yakından takip ediyoruz. Hiçbir arkadaşımızın hak kaybına uğramaması için gerekeni yapacağız. Şirkete iade edilen arkadaşlarımızın diğer birimlere yönlendirilmesi için girişimlerde bulunuyoruz" dedi. Ayrıca, Kenar, işverenin bu kararı gözden geçirmesi gerektiğini belirterek diyalog ve uzlaşı zemininde çözüm önerilerini sunmayı hedeflediklerini vurguladı.

Öte yandan, Genel İş Genel Merkezi yöneticilerinin önümüzdeki günlerde İzmir’e gelerek, belediye bürokratlarıyla görüşme talep edeceği öğrenildi. Genel İş Genel Başkan Yardımcıları Faruk Saral ve Ali Haydar Kara’nın İzmir'e gelerek, şirkete iadelerle ilgili detayları görüşmesi bekleniyor.

Sendika Başkanı: 'Mağduriyet var'

Sendika Başkanı Kenar, mağduriyetlerin önüne geçilmesi gerektiğini belirtti. Kenar, “Ortada ciddi bir mağduriyet var. Yıllardır bu birimlerde emek veren arkadaşlarımız, şimdi başka birimlere kaydırıldılar. Bu 500 kişilik listenin çoğu sağlık sorunları nedeniyle gece çalışamayacak durumda olanlar ve emeklilik günü yaklaşan arkadaşlarımız. Amacımız, iş barışını bozacak bu mağduriyetlerin önüne geçmek” dedi.