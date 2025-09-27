İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 ilçede başlattığı asfalt seferberliğini sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde Aliağa Organize Sanayi Bölgesi yolunda asfalt serimi yapan İZBETON ekipleri, bölgedeki ulaşım konforunu artıracak önemli bir adım attı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Aliağa'da yeni asfalt seferberliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi İZBETON ekipleri, Aliağa Helvacı Mahallesi Sanayi Bölgesi Caddesi’nde asfalt serimi çalışması başlattı. Bu önemli çalışma, bölge halkının ve sanayi bölgesindeki işletmelerin yoğun talebi doğrultusunda gerçekleştirildi.

Başkan Tugay çalışmaları inceledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, asfalt serimi çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Güç’ten bilgi aldı ve vatandaştan gelen talepleri dinleyerek, yapılan çalışmaların önemini vurguladı.

6 bin ton asfalt serimi yapıldı

İZBETON ekipleri, alanda gerçekleştirdiği zemin düzeltmelerinin ardından 2 kilometrelik alanda 6 bin ton sıcak asfalt serimi yaptı. Yenilenen sanayi yolu, hem güvenli hem de konforlu bir ulaşım sağlayarak bölgedeki trafik akışını önemli ölçüde rahatlatacak.