İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda attığı adımları Aliağa’da da sürdürdü. Aliağa Belediyesi’nin talebi üzerine düzenlenen eğitim programı, kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında farkındalık yaratmayı amaçladı.

Aliağa Belediyesi personeline eğitim verildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitim programı, Aliağa Belediyesi Meclis Salonu’nda iki oturum şeklinde yapıldı. Eğitim, Aliağa Belediye personeline yönelik "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Şiddet ve Haklar" başlıkları altında düzenlendi. Program, izleyicilere Aliağa Belediyesi’nin kadın dostu yaklaşımını pekiştirmek için büyük bir fırsat sundu.

Eğitimde film gösterimi ve sunumlar yer aldı

Eğitim programı, sinema atölyesi öğrencilerinin hazırladığı "Mavi" adlı kısa filmin gösterimiyle başladı. Ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü’nden Sosyal Hizmet Uzmanı Dilek Yücel Aksoy, "Cinsiyet Ayrımcılığına Dayalı Şiddet" üzerine kapsamlı bir sunum yaptı. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi’nden Hakan Özalkan ise "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Eğitimde, Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü Örnekköy Kadın Dayanışma Merkezi Sinema Atölyesi Eğitmeni Tuğçe Soytürk tarafından, izlenen filmler üzerinden interaktif bir söyleşi yapıldı. Program sonunda katılımcılardan geri dönüşler alınarak, eğitim süreçlerinin etkinliği değerlendirilip sona erdi.

Eğitimlerle farkındalık yaratılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini önlemek için düzenlediği eğitimlerle önemli bir farkındalık yaratmayı sürdürüyor. Eğitimlerde; toplumsal cinsiyet eşitliği, pozitif ayrımcılık, şiddetsiz iletişim ve güvenli ilişkiler gibi konular derinlemesine ele alınırken, katılımcılara ulusal ve uluslararası hukuki mücadelenin temelleri de anlatılıyor.