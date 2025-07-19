İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Kozağaç Mahallesi’ndeki Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı’nı baştan sona yenileyerek bölge halkının yeniden güvenle kullanabileceği bir sosyal yaşam alanına dönüştürdü. Parkta uygun fiyatlı hizmet verecek yeni bir kafeterya da kısa süre içinde açılacak.



Buca'nın parkı küllerinden doğdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, uzun süredir atıl durumda olan ve güvenlik sorunları nedeniyle kullanılamayan Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı’nda kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirdi. Kozağaç Mahallesi Özmen Caddesi üzerindeki 5 bin 271 metrekarelik park alanı; Park ve Bahçeler, Yapı İşleri, Fen İşleri Dairesi ile Ege Şehir AŞ ekiplerinin ortak çalışması sonucu baştan sona dönüştürüldü.

Yeni sosyal alanlar oluşturuldu

Yenilenen parkta 230 metrekarelik çocuk oyun alanı, 65 metrekarelik spor kondisyon alanı oluşturuldu. Parkın aydınlatma sistemleri yenilenerek gece kullanımına uygun hale getirildi. Güvenlik sorununun ortadan kaldırılmasıyla ailelerin ve çocukların gönül rahatlığıyla kullanabileceği bir alan oluşturuldu.

Daha yeşil, daha düzenli

Parkta 33 farklı türde ağaç dikilirken, 2 bin 750 yer örtücü, 750 çalı ve 3 bin metrekarelik çim alanı oluşturuldu. Yeni oturma alanları, çöp kutuları ve kent mobilyalarıyla birlikte park, estetik ve işlevsel bir yapıya kavuştu.

Uygun fiyatlı kafeterya geliyor

Parkın içerisinde yer alacak 200 kişi kapasiteli kafeterya ise kısa süre içinde açılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Grand Plaza tarafından işletilecek kafede sağlıklı yiyecek ve içecekler uygun fiyatlarla sunulacak. Kafeterya hem yaz hem kış aylarında kullanılabilecek şekilde tasarlandı.

Görüşler: Halk memnun

Nermin Kaynak – Kozağaç Mahalle Muhtarı:

“Burası çok kötü durumdaydı. Alkol kullananlarla doluydu. Cemil Başkan yürüyüş yaparken fark etti, ilgilendi. Ailelerin rahatça oturabileceği bir alan oldu. Kafeterya da güzel olacak. Başkanımızın hakkını yemem.”

Yusuf Kabaş – Bucalı Vatandaş:

“Eskiden ekin tarlasıydı. Sonra parka dönüştü ama bakımsız kaldı. Şimdi tertemiz oldu. Cemil Başkan’a teşekkür ediyorum.”

Dilek Tazegül – Mahalle Sakini:

“Parkımız çok güzel oldu. Çukurlar düzleştirildi. Kafeteryanın açılması da harika olacak.”

Nihat Yalçın – Esnaf:

“Yıllardır yapılması gereken bir işti. Şimdi çok daha güzel oldu. Yaşlılar, çocuklar rahatlıkla vakit geçirebiliyor. Ucuz ve kaliteli hizmet sunulması da çok önemli.”