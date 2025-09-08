İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balçova Salih İşgören Polis Merkezi’ne yapılan saldırı sonrası 94. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda (İEF) bu akşam gerçekleşmesi planlanan konser ve eğlence etkinliklerini iptal etti.

İptal edilen etkinlikler

Belediye duyurusuna göre, Duman konseri, Tahsin Hasoğlu stand-up gösterisi, Yeme İçme ve Etkinlik Alanı Sahnesi’ndeki konserler ve belediye standındaki tüm etkinlikler iptal edildi.

Açıklama

Büyükşehir’in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Balçova Salih İşgören Polis Merkezi’ne yapılan hain saldırıda şehit düşen emniyet mensuplarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Olayda yaralanan iki polis memuru ve bir vatandaşımıza acil şifalar diliyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.”

Sebep ve hassasiyet

Yaşanan acı olay nedeniyle etkinliklerin iptal edildiği vurgulandı. Belediye, kamuoyuna saygıyla duyuru yapıldığını belirtti.