İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Torbalı Ayrancılar’da 12’nci İZMAR tanzim satış mağazasını açtı. Başkan Tugay, mağazalarla halkı uygun fiyatlı, sağlıklı ve güvenilir ürünlerle buluşturmayı, piyasayı dengelemeyi ve vatandaşları pahalılığa karşı korumayı hedeflediklerini açıkladı.



İZMAR: Halkın doğrudan marketi

Başkan Tugay, İZMAR’ın üretici ile tüketici arasında aracıyı kaldırarak ürünleri en makul fiyatla sunduğunu vurguladı. “ İZMAR marketleri kar amacı gütmüyor, tüm gelir yeni şubeler açmak veya ürün tedariki için kullanılıyor. Bu marketler halkın doğrudan kendi marketi,” dedi.

İZMAR marketlerinde yapılan alışverişin diğer marketlere göre yaklaşık yüzde 25 daha ucuz olduğunu belirten Tugay, piyasa açısından da regülatör işlevi gördüğünü ifade etti.

Torbalı şubesi açıldı, Buca şubesi yolda

Açılış törenine Başkan Tugay’ın yanı sıra, Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, CHP İl Başkan Vekili Ali Alan ve çok sayıda İzmirli katıldı.

Başkan Tugay, Buca ve Gediz, Gültepe, Narlıdere bölgelerinde yeni şubeler açmayı planladıklarını, yıl sonuna kadar toplam 20 mağaza açmayı hedeflediklerini söyledi.

Tarih ve dayanışma ruhu

Tören konuşmasında Başkan Tugay, İZMAR modelini geçmişteki TANSAŞ uygulamasına benzetti: “İZMAR, geçmişteki dayanışma ruhunu günümüzün ihtiyaçlarıyla buluşturuyor. Bu model, İzmir’in hafızasında adaletin ve halkın ekonomik dayanışmasının simgesi oldu,” dedi.

Vatandaşlardan olumlu geri dönüşler

Marketten alışveriş yapan emekli memur Serpil Fahran, “Diğer marketlere göre 30–40 lira tasarruf günlük ekmek paramızı karşılıyor,” dedi.

Günseli Memiş ise, “ İZMAR özellikle memur ve emekliler için çok avantajlı. Bir şube de Torbalı’ya açılsın,” ifadelerini kullandı.

Fuat Akagündüz ise, “Gıda ürünleri diğer marketlere göre çok uygun. Belediyenin duyarlılığı anlamlı,” diye konuştu.

Torbalı programı ve yatırımlar

Başkan Tugay, Torbalı ilçesinin tarım ve sanayi katkısına dikkat çekerek, Yazıbaşı Arıtma Tesisi’nin kapasitesini üç kat artırdıklarını ve kısa süre içinde İZTAŞIT’ı da ilçeyle buluşturacaklarını belirtti.

Torbalı Belediyesi ile saha turunda Başkan Tugay, Masal Dünyası Çocuk Parkı’nı ziyaret etti, ilkokul öğrencileriyle sohbet etti ve ESHOT tarafından yenilenen otobüsü Torbalı Belediyesi’ne teslim aldı.