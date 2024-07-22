İzmir Büyükşehir Belediyesi, yalnız yaşayan ve yemek yapma imkanı olmayan yaşlı ve engelli bireylerin evlerine her gün sıcak yemek ulaştırıyor. Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın, ekonomik krizde düşük gelirli ve dezavantajlı yurttaşlara yönelik sosyal yardımları artırma hedefi doğrultusunda sürdürülen bu hizmet, aşevleri aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Aşevi bu yıl 9 bin 500 kişiye yemek ulaştırdı.

Dayanışma noktalarına sıcak yemek hizmeti

İzmir Büyükşehir Belediyesi Aşevleri Şube Müdürlüğü, dayanışma noktalarına, kadın sığınma evlerine, özel öğretim okullarına, derneklere ve halk eğitim merkezlerine her gün 15 bin kişilik sıcak yemek sağlıyor. Ayrıca, yalnız yaşayan ve yemek yapamayan yaşlılar ile engelli bireylerin evlerine de günlük yemek ulaştırılıyor. Eğitim öğretim döneminde ise üniversite öğrencilerine de sıcak yemek desteği sunuluyor.

Sağlıklı ve hijyenik menüler

İzmir Büyükşehir Belediyesi Aşevleri’nde, gıda mühendislerinin belirlediği sağlıklı menüler, hijyen kurallarına uygun olarak titizlikle hazırlanıyor. Günlük kalori ihtiyacı göz önünde bulundurularak pişirilen yemekler, ihtiyaç sahibi yaşlı ve engelli vatandaşlara ulaştırılıyor. Dağıtımda gizlilik prensibi de dikkatle uygulanıyor.

Başvuru yolları ve kriterler

Yaşlı ve engelli vatandaşlar, yemek ihtiyaçları için taleplerini İzmir Büyükşehir Belediyesi HİM (Halkla İlişkiler Müdürlüğü) üzerinden veya bizvariz.izmir.bel.tr adresinden iletebiliyorlar. Gelen talepler, Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü’nce inceleniyor ve maddi yetersizlik durumu, engelli belgesi ve yaş durumu gibi kriterlere göre değerlendiriliyor.

Kimse yatağa aç girmesin

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Eşrefpaşa Hastanesi, Zübeyde Hanım Huzurevi, Güçsüzler Evi, kadın sığınma evleri, mahallelerdeki dayanışma noktaları, Gültepe Kültür Merkezi, özel eğitim okulları, dernekler ve halk eğitim merkezlerine sıcak yemek ulaştırıyor. Eğitim öğretim döneminde ise devlet üniversitelerinde okuyan öğrencilere günlük sıcak yemek sağlıyor. Kış aylarında üniversite öğrencilerine ise bin kişilik sıcak çorba ikramında bulunuyor.