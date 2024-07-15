İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehrin göz bebeği İnciraltı’nda yaşanan karavan parkı sorununa çözüm getirdi. İnciraltı Terminali içinde oluşturulan tekne ve karavan parkı, önümüzdeki günlerde hizmete girecek.

Yeni tekne ve park alanı İnciraltı'na kazandırıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, karavan sahiplerinin güvenli ve konforlu bir şekilde konaklamalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İnciraltı ve Karşıyaka'da toplam 453 karavan tahliye edilerek yeni park alanları oluşturuluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Ulaşım Projeleri Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile şehir merkezinde hem İzmirlilerin hem de turistlerin ilgi odağı olan İnciraltı’nda yeni bir tekne ve karavan park alanı hayata geçirildi.

64 teknne 93 karavan kapasitesine sahip

İnciraltı Terminal alanında yapım çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan park alanı, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZELMAN AŞ tarafından işletilecek. Park alanı, 64 tekne ve 93 karavan kapasitesine sahip olacak.