Dar gelirli ailelere sıcak bir bayram sofrası yaşatmak için başlatılan dayanışma kampanyası hızla büyürken, kavurmalar ihtiyaç sahiplerinin kapısına ulaştırılmayı bekliyor.

Nakdi ve canlı hayvan bağışı devam ediyor

Ekonomik krizin gölgesinde bayramı coşkuyla kutlamak isteyen İzmirliler, Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı bağış kampanyasına yoğun ilgi gösteriyor. Kampanya kapsamında 3 Haziran'dan beri hem nakdi hem de canlı hayvan bağışı kabul ediliyor. Canlı hayvan bağışları 15-17 Haziran tarihleri arasında (Arife, bayramın birinci ve ikinci günü) gerçekleştirilecek.

Nasıl bağış yapabilirsiniz?

Nakdi Bağış: bizvariz.izmir.bel.tr web sayfası üzerinden başvuru yaparak sisteme dahil olabilirsiniz.

Canlı Hayvan Bağışı: Kurbanlık hayvanları toplama alanlarına getirebilirsiniz. bizvariz.izmir.bel.tr üzerinden başvuru yaparak belediye ekiplerinin adresten almasını sağlayabilirsiniz.



Detaylı bilgi için:

Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Arzu Ütaş: 0232 293 48 70

Mezbaha merkezleri:

Bergama Mezbahası: 232. 616 33 90

Kiraz Mezbahası: 232. 293 48 70

Tire Mezbahası: 232. 293 94 66

Menemen Türkelli Mezbahası: 232. 293 94 64

Urla Mezbahası: 232. 293 42 04

Bağış toplama alanları:

Bornova Işıkkent Kurban Satış Alanı-Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi Karşısı

Bayraklı Doğançay Mezarlığı Yanı

Gaziemir-Atıfbey Mahallesi Migros Arkası Sarnıç Yolu Üzeri