Geçtiğimiz yıl 34 milyon TL’lik destek sağlayan Büyükşehir, bu yıl hem bütçeyi hem de ulaştığı öğrenci sayısını artırarak ailelerin eğitim giderlerini hafifletecek.

2025-2026 eğitim öğretim yılı için belirlenen yeni destek kapsamında, 9 bin 454 ailenin İzmir Şehir Kartı’na her bir öğrenci için 3 bin 500 TL yatırılacak. Toplamda 13 bin 755 öğrenci için ayrılan kırtasiye yardımı bütçesi 48 milyon 142 bin 500 TL olarak belirlendi. Ödemeler, okulların açılacağı 8 Eylül tarihinde hesaplara yatırılacak.

Geçen Yıl 34 Milyon TL’lik Destek Sağlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal inceleme sonucu ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yıllardır kırtasiye yardımı yapıyor.

2023 yılında öğrenci başına 500 TL olarak sağlanan destek,

2024 yılında Başkan Dr. Cemil Tugay’ın talimatıyla 2 bin 500 TL’ye çıkarıldı.

Geçen yıl toplam 13 bin 584 öğrenciye sağlanan bu destek, hem öğrencilere hem de kırtasiye esnafına katkı sundu. Anlaşmalı kırtasiyeler üzerinden yapılan alışverişler sayesinde, yerel esnafa da ekonomik anlamda can suyu oldu.

Yangın Mağduru Öğrencilere Özel Destek

2024 yılında, Yamanlar Dağı’nda çıkan ve yerleşim yerlerini etkileyen yangından mağdur olan 48 ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencisine de 174 bin TL’lik ek destek sağlandı. Böylece 2024 yılı boyunca toplam 13 bin 632 öğrenciye 34 milyon 134 bin TL tutarında kırtasiye yardımı ulaştırıldı.

Hem Öğrencilere Hem Esnafa Destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl destek miktarını artırarak daha fazla öğrencinin eğitim yolculuğuna katkı sağlamayı hedefliyor. Büyükşehir’in bu uygulaması sayesinde, ailelerin eğitim giderlerinden kaynaklanan maddi yükü azalırken, kentteki kırtasiye esnafı da ekonomik olarak desteklenmiş olacak.

Başkan Dr. Cemil Tugay, eğitimin temel bir hak olduğuna dikkat çekerek, “Her çocuğun eşit şartlarda eğitim alması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu destek, hem öğrencilerimizin geleceğine yatırım hem de ailelerimizin yükünü hafifletecek önemli bir adım” dedi.

Ödemeler, okulların açıldığı 8 Eylül tarihinde İzmir Şehir Kartları’na yatırılarak ailelerin yeni eğitim dönemine hazırlık sürecinde büyük kolaylık sağlayacak.