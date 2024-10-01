GÜNDEME BAKIŞ'ın haberine göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehir trafiğini rahatlatmak için Bornova, Bayraklı ve Karşıyaka bölgelerini kapsayan dev tünel projesine start verdi. Proje kapsamında Bornova’dan Bayraklı’ya uzanan 4 bin 800 metrelik, Bayraklı’dan Karşıyaka’ya ise 3 bin 200 metrelik çift tünel inşa edilecek. Bu hamle, özellikle Altınyol’daki trafik sıkışıklığını büyük ölçüde azaltmayı hedefliyor.

İzmir'in trafiğine nefes aldıracak proje

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova, Bayraklı ve Karşıyaka hattındaki trafik yoğunluğunu hafifletmek için kamulaştırma maliyetlerinden kaçınarak, çift tünel yapımını tercih etti. Bornova Yüzbaşı Hakkı İbrahim Caddesi’nden başlayacak tünel, Bayraklı Cengizhan Mahallesi’ne bağlanacak ve bu hattın uzunluğu 4 bin 800 metre olacak. İkinci tünel ise aynı noktadan başlayıp Yeni Girne Caddesi’ne kadar uzanacak ve toplamda 3 bin 200 metre uzunluğunda olacak.

Kamulaştırma yerine tünel projesi

Kamulaştırma maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri daha uygun maliyetli bir alternatif olarak tünel inşasını seçti. Projenin hazırlık aşamasının tamamlanmasının ardından, avan proje ihalesinin önümüzdeki yıl gerçekleştirilmesi planlanıyor. Proje tamamlandığında, şehir içi trafik akışı rahatlayacak ve çevre yolundaki yoğunluk da azalacak.

İzmir'e ikinci çevre yolu planı askıda

İzmir Çevre Yolu’na alternatif olarak Hükümet tarafından yapılması planlanan Kuzey-Doğu Çevre Otoyolu Projesi (ikinci çevre yolu), tasarruf tedbirleri nedeniyle en az 3 yıl boyunca askıya alındı. Bu durum, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni alternatif çözüm arayışlarına yöneltti ve tünel projesi hayata geçirilmeye başlandı.

Başkan Tugay: “Alternatif çözüm arıyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin projeyi hayata geçirmek için hazırlıklarını sürdürdüğünü belirten Başkan Cemil Tugay, konuyla ilgili şunları söyledi: “Altınyol’daki trafik sıkışıklığını gidermek amacıyla alternatif bir yol üzerinde çalıştık. Kamulaştırma maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle tünel yapmayı daha ekonomik bulduk. Bayraklı’nın içinden geçecek bu proje, Postacılar Mahallesi’ne kadar uzanacak ve Altınyol’a paralel bir alternatif yol oluşturacak.”