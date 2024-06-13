İzmir Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda yürüttüğü Üniversite Eğitim Desteği projesinde ikinci taksit olan 1875 TL öğrencilerin hesaplarına yatırıldı. Böylece 5 bin 398 öğrenciye toplam 10 milyon 121 bin 250 TL'lik katkı sunuldu.

Başkan Dr. Cemil Tugay, gençeri her alanda desteklemeye devam edeceklerini belirterek “Tüm öğrencilerimize sonsuz başarılar dilerim” dedi.

Maddi Olanakları Kısıtlı Öğrencilere Destek

Üniversite Eğitim Desteği projesi, maddi olanakları kısıtlı olan ailesi İzmir'de ikamet eden ön lisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrenci ailelerine bahar ve güz dönemleri için nakdi destek sağlamayı kapsıyor.

Başvurular Nasıl Yapıldı?

Eğitim desteği için başvurular 15 Eylül 2023 tarihinde bizizmir.com web sayfası üzerinden alınmaya başladı, 21 Kasım 2023'te başvuru süreci kapandı. Yapılan sosyal incelemeler doğrultusunda 5 bin 398 başvuru olumlu değerlendirildi. 31 Aralık'ta ilk ödeme olarak her haneye 750 TL, 3 ay (Ekim, Kasım, Aralık) 2 bin 250 TL nakdi destek sağlandı.