Su deposu yardımlarının ardından bu kez 40 tonluk kesif yem Ödemiş, Seferihisar, Çeşme ve Aliağa’daki üreticilere ulaştırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangınların ardından tarımsal üretimin aksamaması için hızla harekete geçti. İlk etapta Ödemiş, Foça ve Menemen’de üreticilere 7,5 ton kesif yem ve 8 ton kaba yem dağıtan belediye, şimdi de 40 tonluk ek destekle yangından etkilenen hayvan yetiştiricilerinin yanında oldu. Son dağıtımlarla birlikte toplamda 6 ilçede 950 çuval (47,5 ton) kesif yem ve 8 ton kaba yem üreticilere teslim edilmiş oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür, desteklerin süreceğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Yangınlar yalnızca doğaya değil, üreticilerimizin emeklerine de zarar verdi. Hayvancılık faaliyetlerinin sekteye uğramaması için 40 tonluk yem desteği sağladık. İzmir’in üretim gücünü korumak ve sürdürülebilirliği sağlamak bizim temel önceliğimiz.”

Seferihisar Orhanlı Mahalle Muhtarı Abdurrahim Ener de üreticiler adına Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Yangınlardan sonra zor günler geçiriyoruz. Meralar yandı, hayvanlarımızı otlatamıyoruz. Günümüzde yem fiyatları çok yüksek. Bu destek, üreticilerimizin nefes almasını sağladı. Belediyemizi hem yangın söndürme sürecinde hem de sonrasında yanımızda hissettik” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yem desteğinin yanı sıra Aliağa, Bornova, Çeşme, Foça, Menemen, Ödemiş ve Seferihisar’da yürütülen hasar tespit çalışmaları sonrası bölgeye 112 su deposu ulaştırarak tarımsal üretimin yeniden güçlenmesine katkı sundu. Tarımsal Hizmetler Dairesi, “hayat normale dönene kadar üreticilerin yanında olacağız” mesajı verdi.