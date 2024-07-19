İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan trajik bir olay, Başkan Cemil Tugay'ın uzun yıllardır koruması olan Haydar İnanır'ın intiharıyla sarsıldı. İnanır, geçtiğimiz gece silahla hayatına son verdi.

Haydar İnanır'ın intiharı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın koruması olarak görev yaparken gerçekleşti. İnanır, dün gece saatlerinde evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edilirken, İnanır'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cemil Tugay, Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminde Haydar İnanır'ı koruması olarak görevlendirmiş ve Mart 31 seçimlerinin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra da İnanır'ın görevine devam etmesini sağlamıştı. İnanır, Başkan Tugay'ın güvenliğinden sorumlu bir isim olarak biliniyordu.

Olayın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İnanır'ın intiharına neden olan faktörler ve olayın detayları araştırılıyor. Ayrıca, İnanır'ın son zamanlarda yaşadığı ruhsal veya kişisel sorunlar üzerinde de durulduğu belirtiliyor.

Başkanlık makamı ve belediye çalışanları, Haydar İnanır'ın ani kaybıyla derin bir üzüntü içindedir. İlerleyen günlerde, olayın tam olarak aydınlatılması ve soruşturmanın sonuçları kamuoyuyla paylaşılacaktır. Aynı zamanda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde güvenlik protokollerinin yeniden gözden geçirilmesi de gündeme gelebilir.