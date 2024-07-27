Halit Ziya Bulvarı ve Mimar Kemalettin Çarşısı kesişiminde sağ şeritte yapılan yol çalışmaları nedeniyle bölgede trafik akışında kısmi yoğunluk yaşanıyor. Çalışmaların 14.00'a kadar devam etmesi planlanmaktadır. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin alternatif yollara yönelmeleri tavsiye edilir.

Alternatif güzergahlar

Alternatif 1: Mevlana Bulvarı

Alternatif 2: Mithatpaşa Caddesi

Alternatif 3: Şair Eşref Bulvarı

Trafik yoğunluğundan kaçınma

Trafik yoğunluğundan kaçınmak için sürücülerin özellikle sabah ve akşam saatlerinde bu güzergahı kullanmaktan kaçınmaları önerilmektedir.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgede trafik akışının normale dönmesi beklenmektedir.