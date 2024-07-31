Celal Atik Yüzme Havuzu kışın da açık: İzmir’in spor vizyonunda yeni bir dönem

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark’taki Celal Atik Yüzme Havuzu’nu artık yılın her ayında kullanılabilir hale getirdi. Havuzun üstü, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’ndan alınan izinle kapatılarak yeniden halka açıldı.

Yüzme ve su topu eğitimleri devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i bir spor kentine dönüştürme hedefi doğrultusunda yapılan bu yenilikle, Celal Atik Yüzme Havuzu 12 ay boyunca kesintisiz hizmet verecek. Kapalı alan, yüzme ve su topu eğitimleri için yeniden kullanılmaya başlandı. Serbest yüzme eğitimlerinde yaş sınırlaması bulunmuyor. Spor okullarındaki yüzme ve su topu derslerine ise 7-14 yaş aralığındaki çocuklar katılabilecek.

İzinler alındı, yeni dönem başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, “Başkanımız Tunç Soyer’in su sporlarına olan desteği ve ilgisi büyük. Bu vizyon doğrultusunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan alınan izinle havuzun üstü balonla kapatıldı ve halkın kullanımına sunuldu” dedi.

Celal Atik Yüzme Havuzu’nun yıl boyunca açık olması, İzmir’in spor alanındaki gelişimini ve vatandaşların su sporlarına olan ilgisini artıracak.

İzmir’in kalbinde Celal Atik Yüzme Havuzu: Ulaşım bilgileri ve adres

Adres: Kültürpark, 3500 Sokak, No: 1, 35250 Konak, İzmir'de yer almaktadır.

Nasıl ulaşılır:

Toplu Taşıma ile: Otobüs: İzmir şehir içi otobüsleriyle Kültürpark'a yakın duraklardan inebilirsiniz. Özellikle 50, 55, 65 ve 73 numaralı otobüsler Kültürpark'a yakın duraklarda durmaktadır.

Metro: İzmir Metro'nun Konak yönünde ilerleyen hatları Kültürpark'a oldukça yakın bir konumda. Konak İstasyonu'nda indikten sonra yaklaşık 10 dakikalık yürüyüş ile havuza ulaşabilirsiniz. Özel Araç ile: İzmir’in merkezinden yola çıkarak Kültürpark’a ulaşmak oldukça kolaydır. Kültürpark, İzmir’in merkezindeki önemli bir alan olduğu için tabelalar ve yönlendirmeler size yardımcı olacaktır. Park alanı da mevcuttur. Taksi veya Rideshare Uygulamaları ile: İzmir’deki taksiler veya rideshare uygulamaları (Uber, BiTaksi vb.) ile Kültürpark’a doğrudan ulaşabilirsiniz. "Kültürpark, Celal Atik Yüzme Havuzu" olarak belirtmeniz yeterli olacaktır.