Oasis Aquapark'ta efsanevi yaz eğlencesi: Farklı havuzlar ve heyecanlı kaydıraklar

Oasis Aquapark’ta, farklı havuzlar ve heyecan dolu kaydıraklarla yazın keyfini çıkarabilirsiniz. Aqua Tower’da şelaleler altında eğlenebilir, yüzme havuzunda serinleyebilir, dalga havuzunda dalgalarla dans edebilir ve çocuklar için özel animasyon havuzunda keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Ayrıca, adrenalin dolu 12 farklı kaydıraktan oluşan parkurumuzda heyecan dolu anlar yaşayın. Uzay temalı Space Race, serinletici Freefall ve adrenalini yüksek King Cobra gibi kaydıraklarımızla gün boyu eğlencenin tadını çıkarabilirsiniz.

Aquapark'ta, indirimli ve ücretsiz misafirlerin yaş doğrulamasını sağlamak amacıyla kimliklerin girişte ibraz edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, erkek misafirlerin yanında kadın veya 12 yaş altı çocuk bulunmayan kişilerin girişi kabul edilmemektedir.

Tesis içerisinde neler var?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Aquapark, sizleri, ailenizi ve sevdiklerinizi en iyi şekilde ağırlamak ve eğlendirmek için hizmetinizdedir. Tesis içerisinde şu olanaklar sunulmaktadır:

Havuzlar

Kaydıraklar

Çocuk Havuzları

Oasis Cafe

Oasis Ailesi olarak, güler yüzlü hizmet vermekten mutluluk duymaktadırlar.

Giriş fiyatları:

Özel günler (doğum günü, yıldönümü vb.) ve toplu bilet alımları için iletişim numaraları üzerinden fiyat bilgisi alınabilir.

0-3 Yaş: Ücretsiz Aquapark Girişi Aquapark Kullanımı Soyunma Kabini Havuz, Şezlong, Şemsiye, Kaydırak Bütün Aktiviteler Duş Kullanımı

4-11 Yaş: 750 TL Aquapark Girişi Aquapark Kullanımı Soyunma Kabini Havuz, Şezlong, Şemsiye, Kaydırak Bütün Aktiviteler Duş Kullanımı

12 Yaş ve Üzeri: 900 TL Aquapark Girişi Aquapark Kullanımı Soyunma Kabini Havuz, Şezlong, Şemsiye, Kaydırak Bütün Aktiviteler Duş Kullanımı



Giriş prosedörü:

Tesis girişinde misafirlere bileklikler verilmektedir. Bileklikler için kişi başı 20 TL depozito ücreti alınır. Çıkış yaparken bilekliği iade ederek depozito geri alınabilir.

Giriş ücretine dahil olanlar:

Tesis Giriş Ücreti

Soyunma Kabini

Soyunma Dolapları

Kaydıraklar

Havuzlar

Aktivite ve Animasyonlar

Botlar

Duş

Şezlong

Şemsiye

Otopark

Revir (İlk yardım, pansuman ve basit müdahaleler)

Giriş ücretine dahil olmayanlar:

Ulaşım

Yiyecek

İçecek

Çeşme Oasis Aquapark adresi ve ulaşım yolları

Adres: Çeşme Oasis Aquapark, İzmir ilinin Çeşme ilçesinde yer almaktadır. Tam adresi: Çeşme Oasis Aquapark, Çiftlikköy Mahallesi, 123. Sokak, No:45, 35930 Çeşme, İzmir'de yer almaktadır.

Ulaşım bilgileri:

Özel Araç ile Ulaşım: İzmir şehir merkezinden özel araçla yaklaşık 1 saat süren bir yolculuk gerektirir. İzmir-Çeşme Otoyolu (E87) üzerinden doğrudan Çeşme'ye doğru ilerleyin. Çeşme'ye giriş yaptıktan sonra, tabelaları takip ederek ve yön levhalarını kullanarak Aquapark'a ulaşabilirsiniz.

Toplu Taşıma ile Ulaşım: İzmir şehir merkezinden Çeşme'ye otobüs veya dolmuş seferleri bulunmaktadır. İzmir Otogar’dan Çeşme yönüne giden otobüsler veya dolmuşlar kullanarak, Çeşme merkezine ulaşabilirsiniz. Çeşme'de inip, taksi veya yerel toplu taşıma araçlarıyla Aquapark'a geçiş yapabilirsiniz.

Taksi: İzmir şehir merkezinden taksi ile doğrudan Çeşme Oasis Aquapark’a ulaşabilirsiniz. Yolculuk süresi trafik durumuna bağlı olarak yaklaşık 1 saat sürecektir.