Antalya'da düzenlenen Girişimsel Kardiyoloji Zirvesi'nde İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, canlı yayın merkezi olarak seçilerek dikkatleri üzerine çekti. Hastane, anjiyografi işlemlerini canlı yayınla gerçekleştirerek kardiyoloji alanındaki uzmanlığını sergiledi.

Uzman kadro ve teknolojik altyapı

Hastanenin Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlker Gül, yüksek riskli hastaların tedavilerini canlı yayınlar sırasında başarıyla tamamladıklarını belirtti. İleri teknoloji ve deneyimli kadro ile hastalarına en iyi hizmeti sunmayı hedeflediklerini vurguladı. Canlı yayınlarda gerçekleştirilen operasyonlar başarıyla tamamlandı ve kongre katılımcıları uygulamaları izleyerek interaktif bir eğitim aldı. Bu sayede, hastanenin uzmanlığı ve Türkiye'nin tıbbi kapasitesi gözler önüne serildi.

Geleceğe yatırım ve uluslararası temsil

Hastane, kardiyoloji alanındaki donanımı ve uzmanlığıyla Türkiye'de ve uluslararası alanda adından söz ettirmeye devam ediyor. Gelecekte de benzer etkinliklerde yer alarak hastane ve ülke adını en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.