İzmir'de Çiğli Belediyesi, Kurban Bayramı’nda toplum sağlığını ve çevre temizliğini korumak amacıyla kurban kesim noktalarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Egekent, Evka 2, Evka 5 ve Ataşehir Pazar yeri ile Kaklıç kurban kesim alanında denetimlerde bulunacak.

Ekipler, belirlenen noktaların dışında; bahçe, park ve umuma açık yerlerde kesim yapılmaması için teyakkuzda olacak. Vatandaşlar, talep ve şikayetlerini 0541 665 7596 numaralı hattan Çiğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine iletebilecek.

BAŞKAN YILDIZ: “HUZURLU BİR BAYRAM İÇİN GÖREV BAŞINDAYIZ”

Vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi amacıyla görev başında olacaklarını ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Bayramlar; ailelerimiz ve sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz özel günler. Çiğli Belediyesi olarak, Çiğlili komşularımızın ve diğer şehirlerden bayram için ilçemize gelen kıymetli misafirlerimizin huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için görev başında olacağız. Kesim alanları başta olmak üzere tüm mahallelerimizde denetimlerimizi sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızdan kurban kesim kurallarına uymalarını, zorunlu bir durum oluşmadıkça kesim işlemlerini işin ehli olan kişilere bırakmasını rica ediyorum. Böylece herhangi bir kazaya ve yaralanmaya mahal vermeden mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmiş oluruz” diye konuştu.