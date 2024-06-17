İzmir'in Çiğli ilçesine bağlı Yakakent Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir sebeple otluk alanda yangın çıktı. Yangın, başlangıçta küçük çaplı olsa da hızla yayılarak çevre sakinlerinde korku yarattı.

Müdahele devam ediyor

Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için çalışmalara başladı. Ancak rüzgarın etkisiyle yangının yayılma hızı arttı. Ekiplerin yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba gösterdiği bildirildi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yangının çevredeki yerleşim alanlarına tehdit oluşturup oluşturmadığı konusunda endişeler sürüyor.