İzmir, üçüncü kez düzenlenen Çin Yeni Yılı kutlamalarına ev sahipliği yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve İzmir Çinliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle gerçekleşen etkinlik, zengin kültürel mirasları ve geleneksel sanatları sergileyerek büyük ilgi gördü.

Sanat şöleni ve duygusal bağlar kuruldu

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlik, İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu’nun performansıyla başladı. Etkinlikte Çin’in geleneksel sanatlarının yanı sıra modern gösteriler de yer aldı. Sichuan bölgesine özgü Kungfu Çay Seremonisi ve Çin Gölge Oyunu gibi gösteriler büyük ilgi topladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Dans ve Ritim Topluluğu ise Türk Halk Danslarıyla salondan alkış aldı.

Dostluk ve kültürel paylaşımın güçlendiği anlar yaşandı

İzmir Çinliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yağız Vang, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Kültür Müşteşarı Meifen Zhou ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan etkinlikte bir araya gelerek, Çin Yeni Yılı’nı kutladılar. Tezcan, etkinliğin iki ülke arasındaki dostluk ve kültürel paylaşımı pekiştirdiğini ifade etti.

Çin kültürünün zenginliği ve yeni yılın simgeleri vurgulandı

Etkinlik boyunca, Çin Yeni Yılı’nın barış, sağlık ve mutluluğu simgelediği vurgulandı. Farklı kültürlere duyulan sevgiyle, yeni bir yıla umutla başlama teması ön planda oldu. İzmir halkı, bu özel etkinlikte Çin kültürünü daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Kardeş şehir ilişkilerinin güçlendiği bir etkinlik gerçekleşti

İzmir’in Çin ile olan kardeş şehir ilişkileri de etkinlikte gündeme geldi. Tianjin, Wuhan, Xiamen ve Chengdu şehirleri, İzmir’in kardeş şehirleri arasında yer alırken, Nanjing, Gansu ve Foshan şehirleriyle de kardeş şehir olma süreci devam ediyor.