Çocukların kent yönetiminde söz sahibi olmasını hedefleyen İzmir Çocuk Meclisi için yeni dönem kayıtları 19 Eylül’de başlıyor. “İzmir için sözüm var” diyen 9-14 yaş arası tüm çocuklar, 10 Ekim’e kadar başvurularını yapabilecek.

İzmir Çocuk Meclisi’ne katılmak isteyen çocuklar, www.izmir.bel.tr ve www.bizizmir.com adreslerinde yer alan başvuru formunu doldurarak kayıt yaptırabilecek. Ayrıca kent genelinde yer alan duyuru afişlerindeki QR kodları kullanarak da başvuru yapılabilecek.

İnternet erişimi olmayan çocuklar ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin farklı bölgelerdeki İzmir Çocuk Merkezleri aracılığıyla başvuru ekranına ulaşabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocukların ihtiyaçlarını ve haklarını gözeterek doğayla temas edebilecekleri güvenli oyun alanları oluşturmayı, eğitim ve sağlık hizmetlerini güçlendirmeyi ve sosyal-kültürel faaliyetlere erişimlerini artırmayı hedefliyor.

Büyükşehir, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi temel ilkeleri doğrultusunda eşitlikçi, kapsayıcı ve katılımcı bir yaklaşım benimsiyor. Bu kapsamda kurulan İzmir Çocuk Meclisi, çocukların fikirlerini özgürce ifade edebileceği ve kente dair karar süreçlerine dahil olabileceği bir platform sunuyor.

Mecliste görev alan çocuklar, farklı temalara odaklanan komisyonlarda çalışmalar yürütüyor.

Komisyon başlıkları arasında şunlar bulunuyor:

Ayrımcılıkla mücadele ve farklılıklara saygı

Toplumsal cinsiyet eşitliği

Ulaşım ve kent mobilyaları

Park ve yeşil alan düzenlemeleri

Kültür-sanat faaliyetleri

İklim krizi ve atık yönetimi

Hayvan hakları

Dijital vatandaşlık ve sosyal medya kullanımı Foça’da ücretsiz gençlik kampı: Eğlence ve fikir dolu 3 gün İçeriği Görüntüle

Çocuklar, İzmir’in geleceğine dair projeler üretirken, düzenlenen meclis toplantılarında İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticileriyle bir araya gelerek önerilerini doğrudan iletebiliyor.

Yeni dönemde İzmir Çocuk Meclisi’ne katılmak isteyen çocuklar için son başvuru tarihi 10 Ekim olarak belirlendi. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler 0232 293 96 80 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu proje ile çocukların yalnızca kent yaşamında söz sahibi olmasını değil, aynı zamanda sorumluluk bilinci ve katılım kültürü geliştirmesini de hedefliyor.