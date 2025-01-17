TFF 3. Lig'inde İzmir Çoruhlu FK, 18 puanla 10. sırada tamamladığı ilk yarının ardından, 4 puanla son sırada bulunan Denizlispor’la karşılaşıyor. Maç, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda 14.00’te karşılaşacak.
İzmir Çoruhlu FK iç sahada namağlup ilerliyor
İzmir ekibi, iç sahada çıktığı 7 maçta da mağlup olmadan, bu unvanını korumayı hedefliyor.
Denizlispor'un küme kalma mücadelesi veriyor
Son 3 maçını kaybeden Denizlispor ise, küme düşmeme yolunda umutlarını artırmak için galibiyet peşinde olacak.
Kaynak: DHA