TFF 3. Lig'inde İzmir Çoruhlu FK, 18 puanla 10. sırada tamamladığı ilk yarının ardından, 4 puanla son sırada bulunan Denizlispor’la karşılaşıyor. Maç, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda 14.00’te karşılaşacak.

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İzmir Çoruhlu FK iç sahada namağlup ilerliyor

İzmir ekibi, iç sahada çıktığı 7 maçta da mağlup olmadan, bu unvanını korumayı hedefliyor.

Denizlispor'un küme kalma mücadelesi veriyor

Son 3 maçını kaybeden Denizlispor ise, küme düşmeme yolunda umutlarını artırmak için galibiyet peşinde olacak.

Kaynak: DHA