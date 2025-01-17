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Son 3 maçını kaybeden Denizlispor ise, küme düşmeme yolunda umutlarını artırmak için galibiyet peşinde olacak.

İzmir ekibi, iç sahada çıktığı 7 maçta da mağlup olmadan, bu unvanını korumayı hedefliyor.

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