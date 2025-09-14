3. Lig 4. Grup’ta İzmir Çoruhlu FK, Recep Gül’ün golüyle Eskişehirspor’u 1-0 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı.
İzmir Çoruhlu FK evinde güldü
3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta, İzmir Çoruhlu FK, sezonun ikinci haftasında Eskişehirspor’u 1-0 yenerek ilk galibiyetini aldı.
İlk hafta Denizli İdmanyurdu’na deplasmanda 3-1 mağlup olan Çoruhlu, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda oynadığı maçta güçlü rakibini ağırladı.
Maçın tek golü Recep'ten geldi
Karşılaşmanın 50. dakikasında Recep Gül’ün attığı gol, İzmir ekibine üç puanı getirdi. Ev sahibi takımın taraftarları galibiyetle büyük sevinç yaşadı.
İzmir Çoruhlu FK, bu galibiyetle moral kazanırken, önümüzdeki haftalarda üst üste iyi sonuçlar alarak ligde üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Teknik ekip, takımın performansını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.