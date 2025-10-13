Adana merkezli 10 ilde organize suç örgütü 'Bayğaralar'a yönelik operasyon kapsamında 106 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda silah, patlayıcı ve uyuşturucu ele geçirildi.
İzmir dahil 10 ilde organize suç örgütüne operasyon
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda 10 ilde düzenlenen 'Bayğaralar' operasyonuna dair bilgiler paylaştı. Operasyon, elebaşılığını yurt dışında firari Ramazan Bayğara’nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik 10 aylık istihbarat ve takip çalışmaları sonrası gerçekleştirildi.
Adana merkezli İzmir, Antalya, İstanbul, Trabzon, Van, Kilis, Bitlis, Ankara ve Kocaeli illerinde 403 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyona 800 ekip ve 2 bin personel katıldı.
Operasyonda toplam 106 şüpheli yakalandı. Aramalarda, 4 el yapımı patlayıcı, 27 ruhsatsız tabanca, 3 AK-47 tüfeği, 2 otomatik tabanca ve 38.915 uyuşturucu hap ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilere yönelik başlatılan adli işlemler kapsamında, örgüt üyelerine şu suçlardan işlem yapıldı:
-
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
-
Kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs
-
Kasten yaralama
-
Uyuşturucu madde ticareti
-
Silahlı tehdit
-
Mala zarar verme
-
Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması
-
6136 Sayılı Kanuna muhalefet
-
Nitelikli yağma
-
Haraç toplama
-
Özel hayatın gizliliğini ihlal