İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ’ye yönelik "Kıskaç-36" operasyonları kapsamında 23 ilde düzenlenen çalışmalarda 71 şüphelinin yakalandığını açıkladı. İzmir’in de aralarında bulunduğu operasyonlarda, örgütün güncel yapılanmasında yer aldığı tespit edilen kişilere yönelik geniş çaplı bir soruşturma yürütüldü.

Operasyonların detayları

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir haftadır devam eden operasyonlarda şu detaylara yer verdi:

Yakalanan şüphelilerin, örgütün güncel faaliyetlerinde yer almak, sosyal medya üzerinden FETÖ propagandası yapmak, ankesörlü telefonlarla örgüt mensuplarıyla irtibat kurmak ve ByLock kullanıcısı olmak suçlarından arandığı belirtildi.

Operasyonlar sırasında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan kişiler de yakalandı.

Çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin ele geçirildiği bildirildi.

Operasyonlar, Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, KOM Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve il emniyet müdürlükleri iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Operasyonların düzenlendiği iller arasında Adana, İzmir, İstanbul, Samsun, Diyarbakır ve Mersin gibi şehirler bulunuyor. Bakan Yerlikaya, FETÖ’ye karşı yürütülen mücadelenin süreceğini vurgularken, şu ifadeleri kullandı:

“Milletimizin birlik ve beraberliğine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütünlüğüne ve vatandaşlarımızın huzuruna kasteden FETÖ’cü hainlere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.” Balıkesir’de otomobil ağaca çarptı: Sürücü hayatını kaybetti

Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarına ve başarılı çalışmaları gerçekleştiren güvenlik güçlerine teşekkür etti.