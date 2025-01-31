İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, vatandaşların kişisel bilgilerini yasa dışı yollarla elde edip satan bir çeteyi çökertti. "Panel" adı verilen illegal sorgulama sistemleriyle, çete üyelerinin kimlik, tapu, adli sicil kaydı, sağlık bilgileri gibi özel verilere ulaştığı belirlendi. Yapılan operasyon sonucunda, 35’i çocuk olmak üzere toplam 68 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

İstanbul merkezli olarak 25 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. İzmir, Ankara, Gaziantep ve daha birçok ilde yapılan baskınlarda, çetenin yazılım mühendisleri, bilgisayar programcıları ve bilişim uzmanlarından oluşan üyeleri yakalandı. 68 şüpheli, adliyeye sevk edilerek savcılığa ifade verdi. Zanlılar, "Devletin Güvenliğine İlişkin Bilgileri Temin Etme" suçlamasıyla yargılanacak.

Çocuklar ve genç kızlar hedefteydi

Operasyonlarda dikkat çeken bir diğer önemli detay ise çetenin özellikle genç kızları ve çocukları hedef almasıydı. Zanlıların, mağdurları tehdit ederek, bazılarını intihara sürükleyecek seviyeye kadar zor durumda bıraktığı belirlendi. Ayrıca, bu kişisel bilgilerin para karşılığı satıldığı ve mağdurların şantaja uğradığı ifade edildi.