İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet ve Jandarma ekipleri tarafından 43 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Gürz-39" ve "Gürz-40" operasyonları sonucunda 240 terör örgütü mensubu şüphelisinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, operasyonların terörle mücadelede önemli bir adım olduğunu belirterek, "Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşmak ve milletimizin huzurunu sağlamak için terörün her türlüsünü bu topraklardan kazıyıp atmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Yakalananlar arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunanlar var

Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın koordinasyonunda düzenlenen operasyonlar, Adana, İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Şırnak ve Van gibi birçok şehirde gerçekleştirildi. Operasyonlarda yakalanan 240 şüpheli, PKK/KCK terör örgütü içinde aktif olarak görev alırken, örgütün gençlik ve ideolojik yapılanmalarına katıldıkları, örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları tespit edildi. Ayrıca, yakalananlar arasında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olan şahıslar da bulunuyor.

43 ilde PKK/KCK’ya yönelik Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından son 2 haftadır devam eden “GÜRZ-39" ve “GÜRZ-40”operasyonlarımızda; 240 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı. ❗️



"Terörsüz Türkiye" hedefimize ulaşmak ve milletimizin huzurunu, birlik ve beraberliğini sağlamak… pic.twitter.com/TN1bgLBCfx — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 22, 2025

Terörle mücadele hız kesmeden devam edecek

Operasyonlar sırasında ele geçirilen malzemeler arasında ruhsatsız tabancalar, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller yer aldı. İçişleri Bakanlığı, operasyonların başarıyla tamamlanmasının ardından, Türkiye'nin her köşesinde terör örgütlerine karşı mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.